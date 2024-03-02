Лавров: Россия развернет дополнительные вооружения из-за расширения НАТО

По мнению Лаврова, «было удивительно видеть, с какой скоростью они поменяли свой нейтралитет, который десятилетиями служил им весьма верно и обеспечивал репутацию». «У нас уже приняты организационные решения, созданы Московский военный округ, Ленинградский военный округ. Там будут развернуты дополнительные вооружения, которые будут адекватны тем вызовам, которые могут появиться на территории Финляндии и Швеции», — сказал глава МИД РФ.
26 февраля президент Владимир Путин подписал указ, которым воссоздал Московский и Ленинградский военные округа вместо Западного военного округа. Также президент включил ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в Южный военный округ. Нововведения вступили в силу с 1 марта.
Швеция и Финляндия вместе подали заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года на фоне российской военной операции. Финляндия стала членом альянса 4 апреля 2023 года. Против принятия Швеции долгое время выступали власти Турции и Венгрии. В итоге Турция одобрила вступление страны в НАТО 25 января 2024 года, парламент Венгрии принял аналогичное решение 26 февраля.
Лаура Кеффер.