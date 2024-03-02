Лавров: Россия развернет дополнительные вооружения из-за расширения НАТО

По мнению Лаврова, «было удивительно видеть, с какой скоростью они поменяли свой нейтралитет, который десятилетиями служил им весьма верно и обеспечивал репутацию». «У нас уже приняты организационные решения, созданы Московский военный округ, Ленинградский военный округ. Там будут развернуты дополнительные вооружения, которые будут адекватны тем вызовам, которые могут появиться на территории Финляндии и Швеции», — сказал глава МИД РФ.