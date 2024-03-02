Ничего похожего у других нет. В Британии шокированы супероружием Путина

«Имея ошеломляющие 116 футов в длину (35 метров), “Сатана-II” (по классификации НАТО. — Прим. ред.) весит 220 тонн и представляет собой несколько установок с независимым наведением. Это позволяет поразить несколько целей одновременно», — отмечается в публикации.
По данным Центра стратегических и международных исследований США, ракетный комплекс способен преодолевать расстояния от 6200 до 11 180 миль (от 10 до 18 тысяч километров), то есть покрывает всю территорию Европы и большую часть Соединенных Штатов.
«Ракета не похожа ни на одну другую, принадлежащую мировым сверхдержавам, и все ее части производятся независимо. <…> Она способна устроить конец света», — резюмируется в публикации.
Президент Владимир Путин в четверг в ходе обращения к Федеральному собранию заявил, что Россия скоро продемонстрирует на боевом дежурстве новые тяжелые МБР «Сармат».
«Сармат» — это стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса. Он заменит в РВСН стоящие на вооружении установки «Воевода».