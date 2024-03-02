Кириенко рассказал о попытках помешать иностранным гостям прибыть на ВФМ

СИРИУС, 2 мар — РИА Новости. На Всемирном фестивале молодёжи в Сочи 10 тысяч представителей иностранных государств, многие приехали, несмотря на попытки им мешать, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
«Ребята не просто приехали, многие приехали, несмотря на попытки им мешать», — сказал Кириенко журналистам перед началом церемонии открытия Всемирного фестиваля молодёжи.
Он отметил, что на площадке 10 тысяч представителей иностранных государств. За право приехать ребята боролись, было подано 320 тысяч заявок, уточнил Кириенко.
При этом, по его словам, когда в 2017 году проходил такой фестиваль, заявок было 50 тысяч. «Вот вам результат санкций», — подчеркнул Кириенко.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
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