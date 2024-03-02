В Петербурге заявили о желании принять Фестиваль молодежи

Говоря о нынешнем Всемирном фестивале молодежи, который проходит в Сириусе, Пиотровский отметил, что его масштаб — «шокирующий — в хорошем смысле этого слова: огромное количество стран участвует». «Петербург не отстает: у нас порядка 350 участников из города и еще порядка 150 волонтеров. Активная программа на нашем стенде, он принимает гостей из других регионов и других стран», — рассказал он.