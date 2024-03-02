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Башкан Гагаузии — по итогам встречи в Москве: Россия остается нашим близким партнером

КИШИНЕВ, 2 мар — Sputnik. Россия была и остается близким партнером гагаузской автономии, готовым содействовать развитию Гагаузии и всей Молдовы, об этом заявила глава автономии Евгения Гуцул по итогам встречи в Москве с председателем Совфеда РФ Валентиной Матвиенко.
Источник: Telegram / Совет Федерации

Встреча прошла 1 марта в рамках визита представителей руководства Гагаузии в Россию.

«Мы с председателем Народного собрания автономии Дмитрием Константиновым встретились с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая заверила: Москве также важно и ценно наше сотрудничество», — написала Гуцул в Telegram.

Она подчеркнула, что многолетние культурные и экономические связи между народами Молдовы и России разорвать не удастся.

«Да, нынешние власти Молдовы стараются разорвать отношения с Россией, но наши народы обмануть не удастся. Мы связаны историческими узами, партнерством, которое приносило и будет приносить пользу. Например, наши аграрии свободно представляли свои товары на российском рынке, что очень им помогало».

отметила башкан.

Евгения Гуцул проинформировала, что соглашение о сотрудничестве с Гагаузией заключили десять регионов России.

«В их числе Санкт-Петербург, Подмосковье и Татарстан. В России можно купить гагаузскую продукцию, в том числе соки и вино. Такие торговые взаимодействия для нас очень важны. Искренне рада, что мы договорились развивать экономические связи. С Россией у нас их может быть гораздо больше, чем с кем-либо. И это поможет нашей экономике», — заявила Гуцул.