Башкан Гагаузии — по итогам встречи в Москве: Россия остается нашим близким партнером

«В их числе Санкт-Петербург, Подмосковье и Татарстан. В России можно купить гагаузскую продукцию, в том числе соки и вино. Такие торговые взаимодействия для нас очень важны. Искренне рада, что мы договорились развивать экономические связи. С Россией у нас их может быть гораздо больше, чем с кем-либо. И это поможет нашей экономике», — заявила Гуцул.