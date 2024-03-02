Башкан Гагаузии — по итогам встречи в Москве: Россия остается нашим близким партнером

Встреча прошла 1 марта в рамках визита представителей руководства Гагаузии в Россию.
«Мы с председателем Народного собрания автономии Дмитрием Константиновым встретились с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая заверила: Москве также важно и ценно наше сотрудничество», — написала Гуцул в Telegram.
Она подчеркнула, что многолетние культурные и экономические связи между народами Молдовы и России разорвать не удастся.
«Да, нынешние власти Молдовы стараются разорвать отношения с Россией, но наши народы обмануть не удастся. Мы связаны историческими узами, партнерством, которое приносило и будет приносить пользу. Например, наши аграрии свободно представляли свои товары на российском рынке, что очень им помогало».
Евгения Гуцул проинформировала, что соглашение о сотрудничестве с Гагаузией заключили десять регионов России.
«В их числе Санкт-Петербург, Подмосковье и Татарстан. В России можно купить гагаузскую продукцию, в том числе соки и вино. Такие торговые взаимодействия для нас очень важны. Искренне рада, что мы договорились развивать экономические связи. С Россией у нас их может быть гораздо больше, чем с кем-либо. И это поможет нашей экономике», — заявила Гуцул.