Антон Алиханов рассказал о новых судах для Калининградской области

Количество судов, которые связывают Калининградскую область с «большой Россией» увеличивается. Губернатор Антон Алиханов на встрече с полпредом президента в СЗФО Александром Гуцаном рассказал о новых судах, которые приобрели калининградские компании.
«С содействием по линии Министерства финансов купили большой контейнеровоз. Ждем его в середине этого месяца. Он позволит обеспечить перевозку одновременно 240 широкопалетных 40 футовых контейнеров», — рассказал губернатор.
Также он упомянул о важном приобретении — судне для накатной техники ро-ро, которое в середине марта планирует выйти на линию.
Отмечается, что на этом судне есть 200 кают, что позволит водителям груженого автотранспорта ехать вместе со своими машинами.
Так власти надеются решить проблему грузоперевозок, которые возникают в связи с ухудшением ситуации на литовской границе.