В Сириусе на Всемирном фестивале молодежи открылась выставка «НАТО: история обмана». Ее посетил спикер Народного Совета ДНР Артем Жога. Здесь он увидел экспозицию, посвященную батальону «Спарта» и личные вещи своего погибшего сына, Артёма Жоги.
«На душе стало тепло, что в таком месте есть наш шеврон. Шеврон батальона “Спарта”, юбилейный. И личные вещи Володи: это его капор, который он постоянно носил, его защитные очки», — сообщил Жога.
Уточняется, что экспозицию об альянсе НАТО и его деятельности под руководством США, нацеленную на агрессию и террор, собрал Музей современной истории России.
Выставка была создана Министерством культуры России в 2022 году для сбора артефактов на территориях проведения специальной военной операции.