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В Сириусе на ВФМ открылась выставка «НАТО: история обмана»

На выставку «НАТО: история обмана» пришел спикер Народного Совета ДНР Артем Жога.

В Сириусе на Всемирном фестивале молодежи открылась выставка «НАТО: история обмана». Ее посетил спикер Народного Совета ДНР Артем Жога. Здесь он увидел экспозицию, посвященную батальону «Спарта» и личные вещи своего погибшего сына, Артёма Жоги.

«На душе стало тепло, что в таком месте есть наш шеврон. Шеврон батальона “Спарта”, юбилейный. И личные вещи Володи: это его капор, который он постоянно носил, его защитные очки», — сообщил Жога.

Уточняется, что экспозицию об альянсе НАТО и его деятельности под руководством США, нацеленную на агрессию и террор, собрал Музей современной истории России.

Выставка была создана Министерством культуры России в 2022 году для сбора артефактов на территориях проведения специальной военной операции.