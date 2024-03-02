Глеб Никитин поручил разработать программу развития села Пурех в Чкаловском округе. Об этом глава региона сообщил в telegram-канале по итогам посещения этого населенного пункта.
«Заехал в село Пурех — вотчину князя Дмитрия Пожарского. Очень самобытно. А местная жемчужина — Спасо-Преображенский собор, его заложил в память о подвиге Нижегородского ополчения сам Дмитрий Пожарский. Храм восстанавливают, но нужна помощь», — написал Глеб Никитин.
Он также добавил, что Пуреха — это место бытования промысла по изготовлению колокольчиков и бубенцов.
«Однозначно, есть туристический потенциал, дал поручения по развитию в рамках туркластера, в который входят Городец, Заволжье, Балахна, Чкаловск», — отметил губернатор.
Он заметил, что в селе много интересных частных домов с историей, при этом есть и заброшенные объекты, которые требуют внимания. Нужно провести работу с их собственниками. Ещё одно предложение — проработка возможности реализации проекта «Чистое небо», чтобы убрать под землю трубы и провода.
«Поручил проработать комплексную программу туристичеиского развития села, создания в нем комфортной среды для жизни», — подытожил Глеб Никитин.