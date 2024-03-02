Глеб Никитин поручил разработать программу развития села Пурех

Он заметил, что в селе много интересных частных домов с историей, при этом есть и заброшенные объекты, которые требуют внимания. Нужно провести работу с их собственниками. Ещё одно предложение — проработка возможности реализации проекта «Чистое небо», чтобы убрать под землю трубы и провода.