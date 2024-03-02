Глеб Никитин принял участие в «Чкаловской рыбалке — 2024»

«Известно, что рыбалка на берегу Волги была одним из любимых увлечений Валерия Павловича. Его близкие вспоминали, как, приезжая на родину, он всегда старался выкроить время, чтобы посидеть с удочкой. Ежегодно в память о нашем великом земляке и проводится этот фестиваль, а Чкаловск становится местом притяжения спортсменов и всех любителей подледного лова. Здорово, что в год 15-летия фестиваля и 120-летия со дня рождения Чкалова удалось поставить рекорд России! Спасибо всем, кто приехал, чтобы принять участие в этом соревновании», — подчеркнул Глеб Никитин.