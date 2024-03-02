Евгений Куйвашев и Александр Моор прибыли в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи

Они посетили церемонию открытия на федеральной площадке «Сириус», а также пообщались с участниками.



По данным департамента информационной политики Свердловской области, регион представят 135 специалистов, среди которых молодые ученые, преподаватели, экологи, волонтеры, журналисты, блогеры, предприниматели. Евгений Куйвашев заявил о готовности поддержать все инициативы свердловчан, которые будут направлены на развитие молодежной сферы как на региональном, так и на международном уровне.



«Я специально приехал посмотреть, как здесь все работает. Подумаем, может быть сделаем подобное на региональном уровне», — рассказал господин Куйвашев, общаясь с уральцами возле макета Дома Севастьянова. Именно он представляет Свердловскую область в арт-пространстве «Россия в миниатюре» на Всемирном фестивале молодежи.



В тюменской делегации — 108 человек. Губернатору Александру Моору преподаватели Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства презентовали главе региона макет моста Влюбленных, который представляет область в арт-пространстве. Его разработала команда из более 30 тюменских студентов и преподавателей.



Участники фестиваля знакомятся с концепцией тюменского межуниверситетского кампуса, макет объектов которого располагается на площадке. Как сообщили в информационном центре регионального правительства, интерактивная панель также познакомит гостей стенда с научно-технологическим развитием Тюменской области. «В кампусе мы будем рады видеть и студентов из соседних регионов, и представителей других государств. Это будет комфортная, безопасная площадка для жизни, учебы и творчества», — написал в своем Telegram-канале Александр Моор.



Межуниверситетский кампус мирового уровня построят в Тюмени к концу 2028 года. В 2024 году начнется подготовка земельного участка и проектирование зданий, а к строительству преступят к 2025 году. Планируется создать 10 объектов, общая площадь которых составит 167 тыс. кв. м.



Всемирный фестиваль молодежи проходит на территории «Сириус» (Сочи) с 1 по 7 марта 2024 года. Региональная программа состоится с 10 по 17 марта, участники посетят порядка 30 городов РФ, в том числе и Екатеринбург. В фестивале примут участие 20 тыс. молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и других сфер. Участникам станут подростки в возрасте от 14 до 17 лет. В сентябре Евгений Куйвашев создал оргкомитет по подготовке к Всемирному фестивалю молодежи.