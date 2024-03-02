Таможня Литвы с 11 марта начнет конфисковать авто с российскими номерами

Еврокомиссия 8 сентября 2023 года опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ с российскими регистрационными номерами. Соответственно, россияне не могут въезжать на личных авто на территорию ЕС, в том числе и в туристических целях, и на короткий срок.