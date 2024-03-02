Таможня Литвы с 11 марта начнет конфисковать авто с российскими номерами

В ведомстве заявили, что в Литве до сих пор есть лица, управляющие автомобилями с российскими номерами. До 11 марта они должны либо зарегистрировать авто в Литве, либо покинуть Евросоюз.
«С 11 марта лица, у которых будут автомобили с российскими номерами, будут считаться нарушившими положения законодательства и подлежат ответственности, предусмотренной статьей 515 Кодекса об административных правонарушениях».
Там подчеркивается, что такое нарушение предусматривает штраф и конфискацию авто.
Исключение составят только автомобили, следующие транзитом в Калининградскую область и из нее. Однако, такие авто смогут находиться в Литве не более суток. Кроме того, в автомобиле обязательно должен находиться владелец транспортного средства, иначе автомобиль не пропустят в страну.
Еврокомиссия 8 сентября 2023 года опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ с российскими регистрационными номерами. Соответственно, россияне не могут въезжать на личных авто на территорию ЕС, в том числе и в туристических целях, и на короткий срок.