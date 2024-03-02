«Для молодых поколений нет границ»: Путин открыл Всемирный фестиваль молодежи

«Наша страна уже трижды проводила такие масштабные молодежные форумы, и каждый раз они подтверждали, что для молодых поколений нет границ и разделительных линий. Вы будете общаться с тем, с кем хотите общаться, получать те знания, опыт, которые вам нужны», — сказал глава государства.