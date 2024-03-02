Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Кишинев и София намерены активизировать сотрудничество в ключевых областях

КИШИНЕВ, 2 мар — Sputnik. Вопросы активизации двустороннего молдавско-болгарского сотрудничества, в том числе в сфере образования, а также аспекты проводимых в Молдове реформ обсудили на встрече премьер-министр Молдовы Дорин Речан и президент Болгарии Румен Радев.
Источник: Guvernul Republicii Moldova

Встреча прошла в Анталье, где Речан находится с визитом для участия в третьем Дипломатическом форуме.

«Дорин Речан и Румен Радев … также коснулись недавних событий в области безопасности в регионе и попыток дестабилизировать молдавское общество, чтобы подорвать перспективы интеграции в ЕС».

отмечается в релизе пресс-службы кабмина.

Собеседники также приветствовали создание в молдавском городе Тараклия филиала болгарского Университета имени Ангела Канчева.

«Таким образом, будет повышено качество образования и профессиональной подготовки молодежи на юге страны, улучшены условия работы учителей, а выпускники получат дипломы об обучении по специальностям, аккредитованным и признанным в Европе», — отмечается в релизе.

экономика