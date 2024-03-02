МИД Франции назвал риски для Европы при поражении Украины

«Мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными. — сказал спустя несколько дней Путин — Они должны в конце концов понимать, что у нас тоже есть оружие — да знают об этом, только что сказал, — которое может поражать цели на их территории. И всё, что они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что всё это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации».