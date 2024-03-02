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Минюст включил движение ЛГБТ* в перечень запрещенных и ликвидированных

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Минюст РФ включил в соответствии с решением суда в перечень запрещенных и ликвидированных международное движение ЛГБТ* и его структурные подразделения, следует из соответствующего ведомственного перечня.
Источник: © РИА Новости

«Международное общественное движение ЛГБТ* и его структурные подразделения», — следует из реестра.

Организация включена в перечень по решению Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2023 года.

* Запрещенное в России экстремистское движение

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