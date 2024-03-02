Минюст включил движение ЛГБТ* в перечень запрещенных и ликвидированных

«Международное общественное движение ЛГБТ* и его структурные подразделения», — следует из реестра.
Организация включена в перечень по решению Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2023 года.
* Запрещенное в России экстремистское движение
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«Международное общественное движение ЛГБТ* и его структурные подразделения», — следует из реестра.
Организация включена в перечень по решению Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2023 года.
* Запрещенное в России экстремистское движение