Минюст включил движение ЛГБТ* в перечень запрещенных и ликвидированных

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Минюст РФ включил в соответствии с решением суда в перечень запрещенных и ликвидированных международное движение ЛГБТ* и его структурные подразделения, следует из соответствующего ведомственного перечня.