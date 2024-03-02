Таможня Литвы: зарегистрированные в РФ машины должны покинуть страну до 11 марта

8 сентября 2023 года Еврокомиссия выпустила уточнение к санкциям, в котором подтвердила, что гражданам России запрещено въезжать на территорию стран ЕС на автомобилях с российскими номерами и регистрацией. Это может быть расценено как запрещенный импорт. Это правило действует и в отношении других личных вещей, ввоз которых могут счесть попыткой импорта, запрещенного в рамках санкций. Запрет на въезд автомобилей с российскими номерами на уровне страны ввели Чехия, Финляндия, Эстония, Литва, Латвия и Польша.