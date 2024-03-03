Молдова намерена открыть дипломатическую миссию в Астане — Попшой

Встреча прошла На полях Дипломатического форума.
«Наличие посольства в Казахстане будет существенно способствовать укреплению молдавско-казахстанских отношений в различных сферах, представляющих взаимный интерес».
Собеседники также договорились об активизации двустороннего общения, глава казахской дипломатии получил приглашение посетить Молдову.
Попшой также встретился с министрами иностранных дел Швейцарии, Венгрии и Сербии.
Беседа с главой МИД Венгрии Петером Сийярто была посвящена перспективам углубления двустороннего сотрудничества и европейской повестке Молдовы. Молдавский министр выразил готовность посетить Будапет.
«В этом контексте венгерский чиновник отметил готовность властей Будапешта поделиться опытом и практикой его страны. Я поблагодарил за поддержку, оказанную нашей стране, и согласился, что в ближайшее время отправлюсь с рабочим визитом в Венгрию».
Вопросы укрепления сотрудничества между Республикой Молдова и Швейцарией молдавский дипломат обсудил с министром иностранных дел Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассисом.
На встрече со своим сербским коллегой Ивицей Дачичем Михаил Попшой затронул и приднестровскую проблематику.
«Мы обсудили ситуацию в регионе, а также в Приднестровье. Я отметил, что в Республике Молдова ситуация стабильная. Поблагодарил за приглашение посетить Сербию».
Как отмечает пресс-служба МИД, Попшой говорил и об обеспечении продовольственной безопасности. В частности, о транзите украинской пшеницы.
«Мы обсудили важный и актуальный вопрос — обеспечение продовольственной безопасности, на которую серьезно влияют продолжающиеся действия России, и наши совместные усилия по достижению этой важнейшей цели. Инициатива о транзите пшеницы через Черное море стала результатом солидарности международного сообщества и отразила решимость действовать сообща для поддержки народа Украины, а также народов всего мира, которые нуждаются в этих украинских сельскохозяйственных товарах», заявил попшой.
Глава молдавского МИД подтвердил «готовность продолжать оказывать политическую, дипломатическую и гуманитарную поддержку Украине».