Молдова намерена открыть дипломатическую миссию в Астане — Попшой

«Мы обсудили важный и актуальный вопрос — обеспечение продовольственной безопасности, на которую серьезно влияют продолжающиеся действия России, и наши совместные усилия по достижению этой важнейшей цели. Инициатива о транзите пшеницы через Черное море стала результатом солидарности международного сообщества и отразила решимость действовать сообща для поддержки народа Украины, а также народов всего мира, которые нуждаются в этих украинских сельскохозяйственных товарах», заявил попшой.