Фицо: Украина не может разрешить конфликт в свою пользу вопреки помощи Запада

«Запад видит, что, невзирая на военную и финансовую помощь, невзирая на санкции [в отношении РФ], Украина не может разрешить конфликт [в свою пользу]», — отметил политик.
Фицо также подчеркнул, что отправка военнослужащих стран Запада на украинскую территорию может привести к третьей мировой войне.
По его словам, Украина не нуждается в современных средствах противовоздушной обороны (ПВО), так как западные страны могут предоставить их ей только в том случае, если направят в страну своих специалистов, обученных их обслуживать.
Президент Франции Эммануэль Макрон 26 февраля заявил о возможности отправки западных войск на украинскую территорию. Его слова не поддержали в Париже. Возможность отправки солдат западных государств также опровергли в США, Польше, Чехии, Словакии, Швеции, Великобритании, Германии, Литве и Канаде. Против также высказался глава МИД Италии Антонио Таяни. Кроме того, об отсутствии таких планов заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что военнослужащие ряда стран НАТО давно находятся на Украине и активно помогают Вооруженным силам Украины (ВСУ) в эксплуатации вооружений.
Позднее, 29 февраля, президент РФ Владимир Путин предупредил о трагичных последствиях при отправке военных НАТО на Украину. Он подчеркнул, что Россия также имеет оружие, которое может поражать цели на территориях стран альянса. Русофобия, ослепившая западных лидеров, лишает их разума, подчеркнул Путин.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.