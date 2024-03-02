AP: Трамп победил на республиканских кокусах в Миссури

28 февраля Дональд Трамп победил на республиканских праймериз в Мичигане. До этого республиканские кокусы и праймериз прошли Айове, Нью-Гемпшире, Неваде и Южной Каролине, а также на Виргинских островах. Везде победу одержал Дональд Трамп.