AP: Трамп победил на республиканских кокусах в Миссури

Кокусы используются для первичного выдвижения кандидатов в президенты от политических партий. Кокусы, наряду с праймериз, являются официальными мероприятиями, на которых определяются кандидаты в президенты США.
Агентство напоминает, что на сегодня, 2 марта, республиканские кокусы также должны пройти в Айдахо. Следующие кокусы партии должны пройти 3 марта в Колумбии.
28 февраля Дональд Трамп победил на республиканских праймериз в Мичигане. До этого республиканские кокусы и праймериз прошли Айове, Нью-Гемпшире, Неваде и Южной Каролине, а также на Виргинских островах. Везде победу одержал Дональд Трамп.
Эрдни Кагалтынов