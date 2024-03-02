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AP: Трамп победил на республиканских кокусах в Миссури

Бывший президент США Дональд Трамп, который намерен участвовать в выборах президента страны в ноябре 2024 года, победил на кокусах Республиканской партии в штате Миссури, сообщает Associated Press.
Источник: Reuters

Кокусы используются для первичного выдвижения кандидатов в президенты от политических партий. Кокусы, наряду с праймериз, являются официальными мероприятиями, на которых определяются кандидаты в президенты США.

Агентство напоминает, что на сегодня, 2 марта, республиканские кокусы также должны пройти в Айдахо. Следующие кокусы партии должны пройти 3 марта в Колумбии.

28 февраля Дональд Трамп победил на республиканских праймериз в Мичигане. До этого республиканские кокусы и праймериз прошли Айове, Нью-Гемпшире, Неваде и Южной Каролине, а также на Виргинских островах. Везде победу одержал Дональд Трамп.

Эрдни Кагалтынов

Трамп Дональд