Французский политик Филиппо: Разговор офицеров ФРГ доказывает лживость НАТО

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал скандальные переговоры военных офицеров Германии об ударах по Крымскому мосту и ракетах Taurus. По его мнению, это очень неприятная для Берлина ситуация, и она доказывает, насколько НАТО погрязло во лжи.
«Крайне неприятная утечка для Германии и НАТО, поскольку она доказывает ужасную ложь НАТО, которая уже ведет войну непосредственно с Россией», — написал Филиппо в соцсети X.
Политик уверен, что канцлер Германии Олаф Шольц полностью отдаёт себе отчёт в щекотливости этой ситуации. Ведь политический лидер ФРГ не может не понимать, что его, фактически, поймали с поличным на лжи, так как Шольц неоднократно опровергал вовлечённость Берлина в конфликт на Украине, и отказывался передавать Киеву ракеты Taurus.
Ранее KP.RU сообщил, как Шольц незадолго до слива переговоров своих офицеров заявлял, будто бы не даёт Украине Taurus из-за опасений их применения по Москве.