Французский политик Филиппо: Разговор офицеров ФРГ доказывает лживость НАТО

Политик уверен, что канцлер Германии Олаф Шольц полностью отдаёт себе отчёт в щекотливости этой ситуации. Ведь политический лидер ФРГ не может не понимать, что его, фактически, поймали с поличным на лжи, так как Шольц неоднократно опровергал вовлечённость Берлина в конфликт на Украине, и отказывался передавать Киеву ракеты Taurus.