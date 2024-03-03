Зеленский заявил, что поведение партнеров Киева «невозможно понять»

«С этим невозможно согласиться. И будет невозможно забыть — мир будет помнить это», — добавил президент Украины.
Президент Джо Байден заявлял, что промедление с предоставлением помощи приведет к «ужасным последствиям» для Украины. Он объяснял отвод украинских войск из Авдеевки необходимостью ВСУ нормировать использование снарядов из-за сокращения запасов «в результате бездействия конгресса».
Зеленский считает, что если Трамп победит в ноябре на президентских выборах в США, это окажет значительное влияние на ход конфликта: «Американская политика станет более экономной и ориентированной на внутренние проблемы». «Если <…> конгресс, Белый дом поменяют политику, я скажу: хорошо, мы будем сражаться без вас», — предупреждал президент.
Украина все ещё получает американскую военную помощь, но речь идет только о контрактах, согласованных на несколько лет вперед.
Российские власти требуют прекратить снабжать украинскую армию, настаивая, что это только продлит конфликт, но не помешает Москве в достижении целей.