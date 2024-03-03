Зеленский заявил, что поведение партнеров Киева «невозможно понять»

Зеленский считает, что если Трамп победит в ноябре на президентских выборах в США, это окажет значительное влияние на ход конфликта: «Американская политика станет более экономной и ориентированной на внутренние проблемы». «Если <…> конгресс, Белый дом поменяют политику, я скажу: хорошо, мы будем сражаться без вас», — предупреждал президент.