Премьер Италии признала юридические сложности в случае использования фондов РФ для Украины

«Использовать суверенные фонды РФ, чтобы гарантировать восстановление Украины, честно с философской точки зрения, но с точки зрения юридической и экономической представляет определенные сложности. Мне кажется, достаточно хорошим решением стало предложение ЕС об использовании процентов от этих замороженных фондов, и это решение можно вынести на обсуждение “семерки”», — сказала она на пресс-подходе в Торонто, где находится с визитом.