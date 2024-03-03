Трамп побеждает на предварительном голосовании в Мичигане

Согласно прогнозу телеканала, По прогнозу, Трамп получает 97,8% голосов, Хейли заручилась поддержкой 2,2% избирателей. Оценка сформирована с учетом 99% подсчитанных голосов.
До этого Дональд Трамп победил Хейли на голосовании в Миссури, где получил абсолютно все голоса от штата. Предположительно, все 100% делегатов штата (51 человек) отдадут свои голоса за экс-главу государства.
Ранее суд американского штата Иллинойс принял решение о недопуске бывшего американского лидера Дональда Трампа до первичных выборов Республиканской партии.