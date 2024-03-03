WSJ: перехваченный разговор немецких военных может осложнить отношения с НАТО

Из перехваченной беседы следует, что на Украине находятся военные Великобритании, Франции и США, которые помогают Киеву обслуживать сложную западную технику. Однако перечисленные страны отрицают наличие своих военных на Украине. Это, как считает WSJ, может осложнить отношения Германии и НАТО.
Опрошенные WSJ эксперты считают, что инцидент с перехватом разговора сделал поставки Киеву Taurus еще менее вероятными. Канцлер Германии Олаф Шольц ранее объяснял отказ от поставок ракет Украине тем, что для программирования снарядов и наведения на цель понадобятся немецкие специалисты. Как отмечало издание Focus, из записи следует, что Украина может справиться с оружием самостоятельно.
Виртуальная беседа велась на платформе WebEx, один из участников находился в Сингапуре и подключился к разговору через телефон. Источники WSJ сообщили, что платформа активно используется для переговоров военными и чиновников.
Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись разговора, как утверждалось, между высокопоставленными офицерами Бундесвера. Они обсуждали потенциальное использование Taurus Украиной, в том числе для атак по Крымскому мосту. Минобороны ФРГ подтвердило, что разговор был перехвачен.
Леонид Уварчев