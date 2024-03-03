WSJ: перехваченный разговор немецких военных может осложнить отношения с НАТО

Опрошенные WSJ эксперты считают, что инцидент с перехватом разговора сделал поставки Киеву Taurus еще менее вероятными. Канцлер Германии Олаф Шольц ранее объяснял отказ от поставок ракет Украине тем, что для программирования снарядов и наведения на цель понадобятся немецкие специалисты. Как отмечало издание Focus, из записи следует, что Украина может справиться с оружием самостоятельно.