Маск обрушился с критикой на Байдена за слова о решении проблемы иммиграции

В четверг экс-президент Дональд Трамп и президент США Джо Байден посетили южную границу страны. Трамп обвинил Байдена в волне мигрантской преступности, а действующий глава государства призвал предшественника к сотрудничеству.
По словам Маска, массовый поток нелегальной иммиграции вызван «94 исполнительными указами администрации Байдена».
«Пока эти исполнительные указы не будут отменены, заявления Байдена о том, что он хочет бороться с нелегальной иммиграции, являются наглой ложью», — написал Маск на своей странице в соцсети Х.
Маск и ранее критиковал администрацию Джо Байдена за «активное содействие нелегальной миграции». По словам предпринимателя, администрация президента вместо охраны границ «расстилает красную дорожку». При этом Маск поддерживает рост законной иммиграции и выступает не против нее, а «против того, чтобы огромное число непроверенных людей наводняло Америку».
США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет Байден.