Зеленский дал главкому ВСУ карт-бланш на смену кадров в армии

«У главкома карт-бланш на кадровые изменения в армии, в штабах, любые. Все украинские командиры должны знать фронт, чувствовать фронт, реальные потребности, должны реально быть с солдатами, сержантами, быть такими, как нужно, чтобы достичь украинских целей», — сказал Зеленский в видеообращении (цитата по «Украинской правде»).
Сырский 2 марта сообщил о кадровых перестановках в украинской армии. Он заявил, что будет принимать кадровые решения «в отдельных случаях, когда командир не владеет обстановкой, а действия и команды напрямую создают угрозу жизни и здоровью подчиненных». Главком также намерен отправить в некоторые подразделения группы специалистов «для передачи опыта».
Леонид Уварчев