Зеленский дал главкому ВСУ карт-бланш на смену кадров в армии

«У главкома карт-бланш на кадровые изменения в армии, в штабах, любые. Все украинские командиры должны знать фронт, чувствовать фронт, реальные потребности, должны реально быть с солдатами, сержантами, быть такими, как нужно, чтобы достичь украинских целей», — сказал Зеленский в видеообращении (цитата по «Украинской правде»).