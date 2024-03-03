Замглавы МИД и спецпредставитель КНР обсудили решение кризиса на Украине

«Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Галузин принял в Москве специального представителя правительства Китайской Народной Республики по делам Евразии, главу китайской делегации по урегулированию кризиса вокруг Украины Ли Хуэя. Состоялся заинтересованный и обстоятельный обмен мнениями по тематике украинского кризиса», — говорится в сообщении.
Как отмечает МИД, дипломаты отметили, что «продвигаемые Киевом и Западом ультимативные требования к России и связанные с ними “диалоговые” форматы только вредят перспективам урегулирования и не могут служить его основой».
«Констатировано, что любое обсуждение политико-дипломатического урегулирования невозможно без участия России и учета ее интересов в сфере безопасности», — сообщили в министерстве.