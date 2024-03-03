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Замглавы МИД и спецпредставитель КНР обсудили решение кризиса на Украине

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин встретился со спецпредставителем КНР, главой китайской делегации по украинскому урегулированию Ли Хуэем, состоялся обмен мнениями по тематике украинского кризиса, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Источник: РИА "Новости"

«Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Галузин принял в Москве специального представителя правительства Китайской Народной Республики по делам Евразии, главу китайской делегации по урегулированию кризиса вокруг Украины Ли Хуэя. Состоялся заинтересованный и обстоятельный обмен мнениями по тематике украинского кризиса», — говорится в сообщении.

Как отмечает МИД, дипломаты отметили, что «продвигаемые Киевом и Западом ультимативные требования к России и связанные с ними “диалоговые” форматы только вредят перспективам урегулирования и не могут служить его основой».

«Констатировано, что любое обсуждение политико-дипломатического урегулирования невозможно без участия России и учета ее интересов в сфере безопасности», — сообщили в министерстве.

дипломатия