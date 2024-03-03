СБ ООН выразил серьезную обеспокоенность в связи с гибелью более 100 палестинцев

В документе выражается «серьезная обеспокоенность в связи с сообщениями, что более 100 человек погибли и еще несколько сотен пострадали, в том числе получив огнестрельные ранения, как могло убедиться УВКПЧ ООН (Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. — Ред.), в инциденте с участием израильских сил».
Кроме того, в тексте содержится призыв «не лишать гражданское население сектора Газа базовых услуг и гуманитарной помощи», необходимых для выживания. Заявление указывает на важность принятия всех мер по защите гражданского населения и инфраструктуры.
Члены СБ ООН призвали Израиль способствовать открытию дополнительных контрольно-пропускных пунктов и предотвращать закрытие уже существующих.
Ранее, 29 февраля, официальный представитель минздрава сектора Газа Ашраф аль-Кудра сообщил, что медики в анклаве к этому моменту могут подтвердить гибель 112 человек в районе Ан-Наблуси (юго-западная часть административного центра сектора), 760 человек пострадали. Отмечалось, что люди ожидали распределения гуманитарной помощи, когда по скоплению жителей был открыт огонь. Совет Безопасности (СБ) ООН собрал закрытое заседание по Ближнему Востоку, однако заявление не было принято.
Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал удар по скоплению мирных палестинцев, которые ожидали в секторе Газа распределения гуманитарной помощи, грубым нарушением международного гуманитарного права.
В свою очередь, первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон 29 февраля заявила, что администрация призвала Израиль тщательно расследовать обстоятельства нанесения удара по скоплению мирных палестинцев, которые ожидали в секторе Газа распределения гуманитарной помощи.
При этом в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 29 февраля сообщили, что десятки человек погибли при образовавшейся давке во время раздачи гуманитарной помощи в секторе Газа. По утверждению военных, опубликовавших также видеокадры, множество людей окружили грузовики, в результате десятки палестинцев были убиты и ранены, толкая и затаптывая друг друга и попадая под колеса грузовых машин. Также в ведомстве рассказали, что утром, когда гуманитарная помощь была доставлена на север сектора Газа, несколько человек пострадали при попытке разграбить доставленные грузы.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.