СБ ООН выразил серьезную обеспокоенность в связи с гибелью более 100 палестинцев

При этом в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 29 февраля сообщили, что десятки человек погибли при образовавшейся давке во время раздачи гуманитарной помощи в секторе Газа. По утверждению военных, опубликовавших также видеокадры, множество людей окружили грузовики, в результате десятки палестинцев были убиты и ранены, толкая и затаптывая друг друга и попадая под колеса грузовых машин. Также в ведомстве рассказали, что утром, когда гуманитарная помощь была доставлена на север сектора Газа, несколько человек пострадали при попытке разграбить доставленные грузы.