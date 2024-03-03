В США призвали НАТО прислушаться к предупреждению Путина

По его словам, каждое слово российского лидера «имеет глубокий смысл», в отличие от высказываний американского президента Джо Байдена. Поэтому предупреждения Путина о недопустимости военного освоения Украины войсками НАТО должны быть услышаны на Западе, уверен Джонсон.
«Если Путин что-то говорит, это точно не блеф, он не игрок в покер», — подчеркнул он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Как напомнил Джонсон, Путин неоднократно говорил об опасности военного освоения Украины, однако лидеры стран Запада игнорировали эти слова. Сейчас же, по словам экс-аналитика, кроме Украины произойдет и демилитаризация НАТО.
Ранее, 29 февраля, Путин на выступлении с посланием Федеральному собранию заявил о трагичных последствиях для возможных интервенций военных НАТО на Украину. При этом президент отметил, что русофобия ослепляет Запад, лишая его разума.
Президент Франции Эммануэль Макрон 26 февраля заявил о возможности отправки западных войск на украинскую территорию. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что военнослужащие ряда стран НАТО давно находятся на Украине и активно помогают Вооруженным силам Украины (ВСУ) в эксплуатации вооружений.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.