В Израиле заявили, что займут более агрессивную позицию по отношению к РФ

Он обвинил Россию в том, что она якобы «сильно вовлечена в происходящее в Израиле», имея в виду обострение палестино-израильского конфликта. Однако неясно, «на каком уровне», добавил Вейтманн. Он не привел доказательств своих утверждений. По словам политика, Израиль «не имеет возможности» предоставлять системы вооружения другим странам. Тем не менее, считает он, передача систем раннего предупреждения о ракетных ударах — «только начало» обязательств Израиля перед Украиной. По версии Вейтманна, заявление израильского постпреда не было «чем-то неожиданным».