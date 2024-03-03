Мероприятие с участием Мелони и Трюдо сорвалось из-за акции протеста

По данным телеканала CBC, прием должен был состояться в Художественной галерее Онтарио в Торонто, однако у дверей здания была организована акция в знак критики действий канадского правительства в отношении военного конфликта в секторе Газа, участники скандировали, что Трюдо финансирует «геноцид» в Газе.