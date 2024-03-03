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Мероприятие с участием Мелони и Трюдо сорвалось из-за акции протеста

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Мероприятие с участием премьер-министра Италии Джорджи Мелони, находящейся с визитом в Канаде, и ее канадского коллеги Джастина Трюдо сорвалось из-за акции протеста в поддержку Палестины, сообщили в офисе главы правительства Канады.
Источник: Reuters

По данным телеканала CBC, прием должен был состояться в Художественной галерее Онтарио в Торонто, однако у дверей здания была организована акция в знак критики действий канадского правительства в отношении военного конфликта в секторе Газа, участники скандировали, что Трюдо финансирует «геноцид» в Газе.

«По соображениям безопасности мероприятие было отменено», — приводит телеканал CBC слова представителя офиса премьера.

Полиция сообщила телеканалу, что у входа в галерею собрались около 200−300 человек.

Ранее Мелони и Трюдо провели встречу в Торонто, стороны договорились о создании «дорожной карты» для расширения сотрудничества между странами.