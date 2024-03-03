Ксения Собчак раскритиковала 18-летнего «будущего мэра» Новосибирска

Российская журналистка Ксения Собчак выразила негативное мнение о 18-летнем новосибирском блогере Павле Пушкине, который самопровозглашает себя «будущим мэром» города.
Ксения Собчак поделилась комментариями на своем YouTube-канале «Осторожно: Собчак».
«Новосибирск, скажите, а в каких подвалах Академгородка воспитывают таких идейных? Он ведь так стучит не на первое заведение, и внесен в черные списки всех баров города», — сказала Собчак.
Павел Пушкин в своем видеообращении обратился к Екатерине Мизулиной, просив ее обратить внимание на бар ELTON BAR. 27 февраля Екатерина Мизулина опубликовала обращение молодого новосибирца в своем Telegram-канале и заявила, что обратится в МВД России с просьбой проверить данный бар.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что Мизулина инициировала проверку бара Элтон в Новосибирске после жалоб в соцсетях.