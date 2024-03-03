В США допустили отправку войск на Украину в случае переизбрания Байдена

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что прямое столкновение стран НАТО с Россией не в интересах государств альянса и они должны отдавать себе в этом отчет. Оценивая риск эскалации в случае отправки войск на Украину, он отметил, что при таком раскладе столкновение России с НАТО будет неизбежно.