«Первоначально Байден выступал против отправки на Украину [истребителей] F-16, танков Abrams и ракет большой дальности на том основании, что это может привести к началу третьей мировой войны. Всё это он уже отправил», — подчеркнул он в соцсети X (бывш. Twitter).
Миллиардер отметил, что Байден не может отправить американские войска на Украину до победы в президентских выборах, так как «это было бы слишком непопулярно».
«Но я не сомневаюсь, что если он переизберется на второй срок, то отправит на Украину сухопутные войска», — заявил Сакс.
Ранее, 27 февраля, пресс-секретарь совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон заявила, что США не будут отправлять солдат на Украину для участия в боевых действиях. Байден уверен, что украинским войскам поможет новый пакет помощи, если его одобрит конгресс, добавила она.
26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину. Он также добавил, что «в развитии ситуации ничего не может быть исключено». Однако в ряде стран, включая США, Германию и Великобританию, возможность такого сценария опровергли. Кроме того, об отсутствии подобных планов заявил и генсек НАТО Йенс Столтенберг.
В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что прямое столкновение стран НАТО с Россией не в интересах государств альянса и они должны отдавать себе в этом отчет. Оценивая риск эскалации в случае отправки войск на Украину, он отметил, что при таком раскладе столкновение России с НАТО будет неизбежно.
Между тем 29 февраля президент РФ Владимир Путин предупредил о трагичных последствиях при отправке военных НАТО на Украину. Он подчеркнул, что РФ также имеет оружие, которое может поражать цели на территориях стран альянса. Русофобия, ослепившая западных лидеров, лишает их разума, подчеркнул глава государства.
Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Между тем еще в декабре прошлого года Владимир Путин назвал полной чушью подобные заявления, указав при этом, что Москва готова к любым выпадам НАТО.