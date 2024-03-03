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Лукашенко поздравил Михаила Мишустина с днем рождения

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя правительства России и Совета Министров Союзного государства Михаила Мишустина с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.
Источник: РИА "Новости"

«В условиях беспрецедентного санкционного давления правительство Российской Федерации под Вашим руководством эффективно реагирует на современные вызовы, обеспечивая устойчивый рост российской экономики, — говорится в поздравлении. — Высоко ценю Вашу масштабную деятельность по углублению интеграции между Минском и Москвой. Убежден, присущие Вам верность идеалам добра и справедливости наряду с поразительной работоспособностью и неиссякаемой жизненной энергией будут способствовать развитию сильной и процветающей России, сближению наших стран и народов».

Александр Лукашенко пожелал Михаилу Мишустину крепкого здоровья, новых успехов на ответственном государственном посту, счастья и благополучия.

Лукашенко Александр
Мишустин Михаил