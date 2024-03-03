Лукашенко поздравил Михаила Мишустина с днем рождения

«В условиях беспрецедентного санкционного давления правительство Российской Федерации под Вашим руководством эффективно реагирует на современные вызовы, обеспечивая устойчивый рост российской экономики, — говорится в поздравлении. — Высоко ценю Вашу масштабную деятельность по углублению интеграции между Минском и Москвой. Убежден, присущие Вам верность идеалам добра и справедливости наряду с поразительной работоспособностью и неиссякаемой жизненной энергией будут способствовать развитию сильной и процветающей России, сближению наших стран и народов».