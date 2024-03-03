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Лукашенко рассчитывает на возобновление конструктивного сотрудничества Беларуси и Болгарии

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Болгарии с национальным праздником — Днем Освобождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.
Источник: AP 2023

«История отношений между Минском и Софией насчитывает не одно десятилетие. Основанные на доверии традиционно дружественные и партнерские контакты долгие годы успешно укреплялись, способствовали процветанию наших государств, — говорится в поздравлении. — Уверен, что духовная близость, симпатия и уважение между белорусским и болгарским народами со временем помогут возобновить конструктивное сотрудничество наших стран, в первую очередь в торговой и гуманитарной сферах. Белорусская сторона к этому готова».

Александр Лукашенко пожелал жителям Болгарии мира, процветания и благополучия.

Лукашенко Александр
праздники