Лукашенко рассчитывает на возобновление конструктивного сотрудничества Беларуси и Болгарии

«История отношений между Минском и Софией насчитывает не одно десятилетие. Основанные на доверии традиционно дружественные и партнерские контакты долгие годы успешно укреплялись, способствовали процветанию наших государств, — говорится в поздравлении. — Уверен, что духовная близость, симпатия и уважение между белорусским и болгарским народами со временем помогут возобновить конструктивное сотрудничество наших стран, в первую очередь в торговой и гуманитарной сферах. Белорусская сторона к этому готова».