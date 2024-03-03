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Сийярто намерен посетить форум «Атомэкспо» в Сочи

АНТАЛЬЯ, 3 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что намерен посетить форум «Атомэкспо» в Сочи.
Источник: © РИА Новости

«Да, меня пригласили на “Атомэкспо”, я буду, конечно, счастлив приехать, потому что сотрудничество между РФ и Венгрией в сфере ядерной энергетики очень успешно», — заявил министр на полях Дипломатического форума в Анталье.

Один из крупнейших международных форумов в области мирного атома «Атомэкспо-2024» пройдет 25—26 марта в Сочи на федеральной территории Сириус в Парке науки и искусств «Сириус», он объединит руководителей государственных структур, крупнейших компаний мировой атомной индустрии, общественных организаций и международных экспертов.

Ключевая тема форума в этом году — «Чистая энергетика: создавая будущее вместе». Планируется обсудить роль ядерной энергетики в национальных стратегиях борьбы с изменениями климата.

Форум проводится в России с 2009 года. Предыдущий «Атомэкспо» проходил также в Сочи в ноябре 2022 года. В нем участвовали представители более 50 стран. «Росатом» — организатор форума.

дипломатия