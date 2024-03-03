Сийярто намерен посетить форум «Атомэкспо» в Сочи

«Да, меня пригласили на “Атомэкспо”, я буду, конечно, счастлив приехать, потому что сотрудничество между РФ и Венгрией в сфере ядерной энергетики очень успешно», — заявил министр на полях Дипломатического форума в Анталье.
Один из крупнейших международных форумов в области мирного атома «Атомэкспо-2024» пройдет
Ключевая тема форума в этом году — «Чистая энергетика: создавая будущее вместе». Планируется обсудить роль ядерной энергетики в национальных стратегиях борьбы с изменениями климата.
Форум проводится в России с 2009 года. Предыдущий «Атомэкспо» проходил также в Сочи в ноябре 2022 года. В нем участвовали представители более 50 стран. «Росатом» — организатор форума.