Пушков: глава МИД Франции Сежурне выдумывает ложные страхи

«Выигрывают от всего этого США, но никак не Европа. Ее экономический локомотив — немецкая экономика — почти остановился … Чем выдумывать ложные страхи, главе МИД Франции стоило бы взглянуть правде в глаза: к худшему будущему Европу ведут сами ее нынешние руководителя и правящие элиты», — написал сенатор в Telegram-канале, отметив, что фермеры в Европе бунтуют не из-за будущей победы России, а из-за политики властей.