По его словам, к худшему будущему Европу ведут ее власти. Для примера Пушков указал на первый удар по экономике Европейского союз, который нанес сам Брюссель в 2022 году, пойдя на «большой энергетический разрыв» с Россией.
«Выигрывают от всего этого США, но никак не Европа. Ее экономический локомотив — немецкая экономика — почти остановился … Чем выдумывать ложные страхи, главе МИД Франции стоило бы взглянуть правде в глаза: к худшему будущему Европу ведут сами ее нынешние руководителя и правящие элиты», — написал сенатор в Telegram-канале, отметив, что фермеры в Европе бунтуют не из-за будущей победы России, а из-за политики властей.
Ранее Сежурне заявил, что при победе Россия она получит более 30% мирового рынка зерна и, якобы, станет использовать это преимущество против западных стран. Глава внешнеполитического ведомства призвал «добиться поражения России», но не начиная с ней войну.