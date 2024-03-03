Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Пушков: глава МИД Франции Сежурне выдумывает ложные страхи

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заблуждается, называя победу России на Украине ударом для экономики Европейского союз. Такое заявление сделал сенатор Алексей Пушков.
Источник: Комсомольская правда

По его словам, к худшему будущему Европу ведут ее власти. Для примера Пушков указал на первый удар по экономике Европейского союз, который нанес сам Брюссель в 2022 году, пойдя на «большой энергетический разрыв» с Россией.

«Выигрывают от всего этого США, но никак не Европа. Ее экономический локомотив — немецкая экономика — почти остановился … Чем выдумывать ложные страхи, главе МИД Франции стоило бы взглянуть правде в глаза: к худшему будущему Европу ведут сами ее нынешние руководителя и правящие элиты», — написал сенатор в Telegram-канале, отметив, что фермеры в Европе бунтуют не из-за будущей победы России, а из-за политики властей.

Ранее Сежурне заявил, что при победе Россия она получит более 30% мирового рынка зерна и, якобы, станет использовать это преимущество против западных стран. Глава внешнеполитического ведомства призвал «добиться поражения России», но не начиная с ней войну.

Совет Федерации
экономика