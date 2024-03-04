Доброволец из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Военнослужащий из Эхирит-Булагатского района Дмитрий Чистопрядов погиб при выполнении боевого задания в ходе СВО. Мужчине был 41 год. На СВО он ушел добровольцем, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал мэра Эхирит-Булагатского района Геннадия Осодоева (18+).
Дмитрий Владимирович родился 24 января 1983 года в Южно-Сахалинске. После окончания школы, был призван в ряды Российской армии. Служил в Комсомольск-на-Амуре младшим сержантом в ракетно-космических войсках. Вернувшись домой, выучился на водителя. Работал в охранных агентствах. В 2007 году переехал в деревню Гушит Эхирит-Булагатского района Иркутской области, где живет его отец. Там же он встретил и свою супругу.
В 2008 году Дмитрий и Анна сыграли свадьбу, а через два года у них родился сын. Мужчина был любящим мужем и отцом. В 2023 году добровольцем ушел на СВО.
Глава МО выразил искренние соболезнования родным, близким и друзьям погибшего военнослужащего.