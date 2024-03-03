Искусственный интеллект в георазведке: Казахстан и США укрепляют сотрудничество

USGS, с момента своего основания в 1879 году, является авторитетным источником знаний в области геологии, гидрологии, биологии и географии, которое сосредоточено на мониторинге сейсмической активности, изучении природных ресурсов и предоставлении данных для поддержки устойчивого развития и безопасности.
В ходе обсуждений Канат Шарлапаев подробно рассказал о реформах, проводимых в Казахстане в сфере недропользования, направленных на повышение эффективности и экологичности в секторе добычи полезных ископаемых, а также на улучшение инвестиционного климата в отрасли.
Особое внимание было уделено намерению Казахстана активно внедрять искусственный интеллект в процессы георазведки, что позволит значительно увеличить эффективность и точность поиска и добычи полезных ископаемых. Планируется, что ИИ будет широко применяться не только для анализа геологических данных, но и для оптимизации процессов разведки и эксплуатации месторождений, повышая тем самым конкурентоспособность казахстанской геологической отрасли на международном уровне.
Научное сообщество США выразило поддержку проводимым Казахстаном реформам и готовность к сотрудничеству, обмену передовыми практиками и разработке совместных инновационных проектов. Эта встреча заложила фундамент для дальнейшего научно-технического сотрудничества и обмена знаниями в сфере геологии и добычи полезных ископаемых между двумя странами.
Эта инициатива между Казахстаном и США не только способствует развитию геологической науки и технологий, но и открывает новые горизонты для обоих государств в области исследования и использования природных ресурсов, способствуя устойчивому развитию и технологическому прогрессу.