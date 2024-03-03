Искусственный интеллект в георазведке: Казахстан и США укрепляют сотрудничество

Особое внимание было уделено намерению Казахстана активно внедрять искусственный интеллект в процессы георазведки, что позволит значительно увеличить эффективность и точность поиска и добычи полезных ископаемых. Планируется, что ИИ будет широко применяться не только для анализа геологических данных, но и для оптимизации процессов разведки и эксплуатации месторождений, повышая тем самым конкурентоспособность казахстанской геологической отрасли на международном уровне.