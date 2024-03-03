Мишустину 58 лет: факты о характере и жизненных принципах премьера

Любовь к математике глава кабмина не раз демонстрировал, когда общался со школьниками. Однажды он задал учащимся Физтех-лицея в Долгопрудном непростую задачку — провести из точки на окружности прямую, перпендикулярную ее диаметру, не используя измерительных приборов. Головоломка не осталась незамеченной, о ней на страницах британской «Гардиан» написал математик Алекс Беллос, а один из роликов на YouTube с разбором задачки от Мишустина ученым и популяризатором науки Алексеем Савватеевым набрал более 1,1 млн просмотров. Премьер рассказывал, что с 9-го класса по 1-й курс даже коллекционировал самые красивые задачи по математике, но сейчас в памяти осталось лишь немногое «из былой роскоши».