Токаев поздравил президента Болгарии с Днем освобождения

«Сегодня Болгария, будучи активным членом Европейского Союза, добилась значительных успехов на пути устойчивого развития и повышения авторитета страны в международном сообществе. Желаю, чтобы под Вашим руководством Болгария достигла поставленных высоких целей. С удовлетворением отмечаю неизменное расширение горизонтов сотрудничества между Астаной и Софией, основанного на традиционной дружбе и взаимной поддержке. Уверен, что благодаря совместным усилиям многогранные отношения наших стран и впредь будут укрепляться», — говорится в телеграмме.