В Молдавии резко ответили на слова Лаврова о Приднестровье

Министерство иностранных дел Молдавии заявило, что глава МИД России Сергей Лавров и «кремлевский режим» не имеют морального права читать лекции о демократии и свободе. Так в ведомстве прокомментировали заявление министра иностранных дел РФ о том, что Кишинев пытается разрушить возобновление работы переговорного формата «5+2» по приднестровскому урегулированию, передает NewsMaker.