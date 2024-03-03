Токаев выразил соболезнования семье Сейдахмета Куттыкадама

Напомним, сегодня стало известно, что известный казахстанский политолог Сейдахмет Куттыкадам скончался. Ему было 77 лет. Он родился в 1946 году в КазССР. В разные годы работал в различных СМИ обозревателем, главным редактором. Был автором таких книг, как «Казахская драма. На сцене и за кулисами», «Служение нации», «Дао Алтая. Необычная гипотеза». В 1992—1993 годы работал заместителем министра печати и информации РК. Был членом Казахстанского Пен-клуба, Национального совета общественного доверия при президенте Казахстана и членом Национального курултая при президенте РК.