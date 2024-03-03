Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю

Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о назначении на должности ряда судей и председателей судов в разных регионах Казахстана.
Пресс-секретарем Премьер-министра РК назначена Диляра Аленова.
Аленова Диляра Ардаковна родилась 3 сентября 1993 года в Алматы. Окончила университет КазГЮУ по специальности «международное право».Трудовую деятельность начала в 2014 году журналистом. В разные годы работала в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, Комитете информации Министерства информации и коммуникаций РК, АО «Казконтент», пресс-службе Премьер-Министра РК. Занимала должности руководителя КГУ «Региональная служба коммуникаций города Алматы», руководителя отдела коммуникационных практик Управления общественного развития города Алматы, руководителя пресс-службы акимата Алматы.
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Первым заместителем акима Карагандинской области назначен Азамат Тайжанов.
Азамат Айтбаевич Тайжанов окончил Казахский гуманитарно-юридический университет (бакалавр международного права), университет Токай в Японии (магистр экономики), Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева. Доктор PhD. С 2007 года на государственной службе. Занимал разные должности в министерствах экономики и бюджетного планирования, охраны окружающей среды, индустрии и новых технологий. Работал заместителем акима города Степногорска, акимом Егиндыкольского и Аршалынского районов Акмолинской области. Был управляющим директором, заместителем председателя правления — членом правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства». Был советником заместителя премьер-министра — министра финансов РК. До назначения занимал должность заместителя акима Акмолинской области.
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Акимом района Есиль города Астаны назначен Дарменияр Кыдырбекулы.
42-летний Дарменияр Кыдырбекулы трудовую деятельность начал в 2006 году в общественном объединении «Фонд “Мүлһин”. В разные годы работал в общественных и частных структурах. Был заместителем председателя правления АО “НК “СПК Жетысу” в Талдыкоргане, помощником акима, заместителем акима Талгарского района Алматинской области. До назначения более 4 лет работал заместителем акима района Есиль.
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Руководителем управления физической культуры и спорта города Астаны назначен Василий Левит.
Левит Василий Алексеевич родился в 1988 году. Уроженец Костанайской области. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, участник двух Олимпийских игр, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, двукратный бронзовый призер чемпионата мира, первый в истории Казахстана трехкратный чемпион Азии, двукратный призер чемпионата Азии, многократный победитель международных и национальных соревнований по боксу. С 2022 года работал руководителем управления физической подготовки персонала в Агентстве по противодействию коррупции.
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Прокурором Жамбылского района Северо-Казахстанской области назначен младший советник юстиции Берик Акынбеков.
Берику Акынбекову 36 лет. Трудовую деятельность начал в 2012 году с должности помощника прокурора Ауэзовского района города Алматы. В разные годы занимал должности прокурора управления по надзору за законностью судебных актов и представительству интересов государства в судах по уголовным делам Алматы, начальника отделов уголовного преследования и государственных обвинителей Алатауского района Алматы, старшего прокурора управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. С августа 2022 года работал начальником отдела департамента по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК по Алматинской области.
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Руководителем департамента Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям РК по Карагандинской области назначен Сергей Брагин.
Сергей Михайлович Брагин окончил горный факультет Московского государственного открытого университета по специальности «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». В разные годы работал в объединении «Карагандауголь» (шахта «Степная») электрослесарем, горным мастером, механиком, заместителем начальника участка вентиляции и ТБ. Был участковым горнотехническим инспектором в Управлении Карагандинского округа Госгортехнадзора КазССР, заместителем начальника Шахтинской горнотехнической инспекции. В Комитета промышленной безопасности с 1998 года. С августа 2022 года и до настоящего назначения руководил отделом государственного надзора и контроля в угольной промышленности № 4 департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК по Карагандинской области.
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Руководителем управления информации и общественного развитияПавлодарской области назначен Альнур Сейдуманов.
Сейдуманов Альнур Серикович родился в 1987 году. Окончил Варшавский университет. Работал в управлении внутренней политики города Астаны на различных должностях, в том числе заместителем руководителя управления, занимал должность заместителя руководителя аппарата акима города Астаны. Работал на различных должностях в Администрации Президента Республики Казахстан, в том числе был заместителем заведующего отделом внутренней политики.
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Президентом Национального олимпийского комитета избран Геннадий Головкин.
Головкин Геннадий Геннадьевич родился 28 апреля 1982 года в Караганде. За свою спортивную карьеру казахстанец собрал различные престижные титулы в профессиональном и любительском боксе. В любителях провел 350 боев и одержал 345 побед. При этом он ни разу не был в нокауте. Серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира. В мае 2006 года 24-летний Геннадий Головкин дебютировал в профессиональном боксе. Достижения: титул WBC в среднем весе, двукратный чемпион мира по версии IBF в среднем весе, титулы WBA (супер и регулярный) в среднем весе, пояс в среднем весе журнала The Ring Magazine, двукратный чемпион мира по версии IBO в среднем весе профессиональных боев.
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Генеральным директором Международного центра нефтегазового машиностроения назначен Асет Магауов.
Асет Магауов родился в 1972 году в поселке Кульсары Атырауской области. Окончил Государственную академию нефти и газа им. И. М. Губкина. Трудовую деятельность начал в 1994 году в должности экономиста отдела экономики АО «Тенизмунайгаз». Работал в структурах Министерства энергетики, индустрии и торговли РК, компаний «Казахойл», «Транспорт нефти и газа», «Тенгизшевройл», «КазМунайГАз», «Мангистаумунайгаз». В разные годы занимал должности вице-министра энергетики, генерального директора Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса KazEnergy.
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Заместителем председателя правления АО «Банк Развития Казахстана» назначен Владимир Ли.
Владимир Ли родился 10 июня 1985 года. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова по специальности «Финансы». В разные годы работал в акмолинском филиале АО «Казкоммерцбанк», карагандинском филиале АО «Темірбанк», рискменеджером в карагандинском филиале АО «Цеснабанк», начальником отдела среднего бизнеса в карагандинском филиале АО «Темірбанк» и АО ДО «АльфаБанк».мС августа 2015 года по настоящее время осуществлял трудовую деятельность в АО «Банк Развития Казахстана», начав с должности кредитного аналитика проектной дирекции, после чего работал на позициях банкира дирекции по работе с клиентами и старшего банкира дирекции по работе с клиентами. С марта 2022 года занимал должность управляющего директора.
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Генеральным директором ТОО GPC Investment, дочерней организации АО «НК QazaqGaz», назначен Жомарт Жасанов.
Жомарт Жасанов окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева по специальности «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ». Трудовую деятельность начал главным специалистом технологического отдела ТОО «Казгипрогаз». В разные годы трудился в АО НГСК «Казстройсервис», руководил обустройством месторождения Рожковское, исполнял обязанности первого заместителя генерального директора ТОО «Урал Ойл энд Газ». До назначения занимал должность заместителя генерального директора GPC Investment.
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Директором Государственного академического русского театра драмы им. М. Горького акимата города Астаны назначен Айболат Жаудыр.
Жаудыр Айболат Жангалиевич окончил Государственный университет им. М. Ауезова Южно-Казахстанской области по специальности «Менеджер и руководитель театрального коллектива», Карагандинский экономический университет по специальности «Юрист». В разные годы работал администратором, главным администратором, заместителем директора нескольких театральных коллективов. Возглавлял театр «Жастар», Казахский музыкально-драматический театр им. К. Куанышбаева, Государственный академический русский театр им. М. Горького.