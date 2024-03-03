Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю

Головкин Геннадий Геннадьевич родился 28 апреля 1982 года в Караганде. За свою спортивную карьеру казахстанец собрал различные престижные титулы в профессиональном и любительском боксе. В любителях провел 350 боев и одержал 345 побед. При этом он ни разу не был в нокауте. Серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира. В мае 2006 года 24-летний Геннадий Головкин дебютировал в профессиональном боксе. Достижения: титул WBC в среднем весе, двукратный чемпион мира по версии IBF в среднем весе, титулы WBA (супер и регулярный) в среднем весе, пояс в среднем весе журнала The Ring Magazine, двукратный чемпион мира по версии IBO в среднем весе профессиональных боев.