Самарцы приняли участие в церемонии открытия Всемирного фестиваля молодежи

В субботу, 2 марта 2024 года в Сочи открылся Всемирный фестиваль молодежи. В числе его участников — 180 молодых людей из Самарской области. Проведению фестиваля помогают также 90 волонтеров из региона.
Губернатор Дмитрий Азаров, встретившись с самарской делегацией, подчеркнул тот факт, что она — одна из самых многочисленных в России.
— У всех восторженные ощущения от того, что происходит, от возможности познакомиться со своими сверстниками из разных стран, от того, как здесь все устроено, как здесь все интересно, креативно.
Самарская молодежь на форуме шефствует над делегацией из Сербии.
— Это замечательные ребята, для которых наша совместная история — не пустой звук. Мы к братскому народу Сербии всегда относились с особым чувством. И наша самарская делегация здесь окружила заботой и любовью наших друзей из Сербии, — отметил Дмитрий Азаров.
На главной сцене фестиваля выступил Государственный Волжский русский народный хор им. П. М. Милославова. Он исполнил в том числе песни о Самаре и о реке Волге. Во время выступления коллектива участники фестиваля со всего мира пустились в хоровод.
Также в культурной программе форума — выступление еще двух представителей самарского региона: ансамбля «Волга-фолк бэнд» и уличного театра «Пластилиновый дождь».