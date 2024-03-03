Кириенко: зарубежные участники ВФМ-2024 узнают настоящую Россию

Он обратил внимание на то, что иностранные участники мероприятия видят открытость дискуссий на площадках, они поражены разнообразием выбора и возможностей.
«Они видят открытость, выбор молодых россиян, которые гордятся своей страной, историей, культурой и очень бережно относятся к традициям гостей из других стран. Вот это ощущение взаимоуважения и взаимопонимания позволяет им совсем по-другому почувствовать настоящую Россию».
Кроме того, политик рассказал об ажиотаже в связи с началом ВФМ-24. Так, на участие в фестивале подали более 300 тысяч заявок, поэтому молодым людям из разных стран пришлось побороться за места на мероприятии.
Кириенко отметил: востребованность фестиваля говорит о том, что попытки Запада бойкотировать Россию «с треском провалились». Он заметил, что в состав ООН входят 193 страны, а на площадках в Сириусе собрались представители 190 государств, то есть практически весь мир.
Ранее Кириенко рассказал, как встретили иностранных гостей на ВФМ. По его словам, некоторые зарубежные участники поделились тайной, что перед поездкой в Россию их пугали негостеприимным приемом. Однако по приезде посетители из других стран пообщались с российскими сверстниками и прониклись духом страны.