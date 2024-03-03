Кириенко: зарубежные участники ВФМ-2024 узнают настоящую Россию

Ранее Кириенко рассказал, как встретили иностранных гостей на ВФМ. По его словам, некоторые зарубежные участники поделились тайной, что перед поездкой в Россию их пугали негостеприимным приемом. Однако по приезде посетители из других стран пообщались с российскими сверстниками и прониклись духом страны.