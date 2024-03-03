Первый разведывательный спутник Южной Кореи передал снимки Пхеньяна

21 ноября 2023 года КНДР запустила свой первый разведывательный спутник «Маллигён-1» («Телескоп-1»). 27 ноября спутнику-разведчику удалось сфотографировать военно-морскую базу Атлантического флота ВМС США Norfolk, верфи Newport News и аэродром в штате Вирджиния, а также Белый дом и Пентагон в Вашингтоне. 2 декабря КНДР официально начала эксплуатацию спутника. В ответ Южная Корея частично приостановила действие межкорейского соглашения о снижении напряженности, а также вместе с США расширили санкции против КНДР.