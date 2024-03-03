Первый разведывательный спутник Южной Кореи передал снимки Пхеньяна

«Судя по результатам редактирования недавно присланных спутниковых снимков, качество, как и ожидалось, хорошее. На фотографиях видны центр Пхеньяна и суда в порту», — сообщил источник агентства. По словам источников, сейчас спутниковые фотографии необходимо усиленно редактировать, однако в ближайшие месяцы качество фотографий должно стать выше. Полноценная работа разведывательного спутника начнется к июню или июлю.
Южнокорейский разведывательный спутник был запущен 2 декабря на американской военной базе Ванденберг в штате Калифорния с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Южная Корея намерена запустить на орбиту еще четыре спутника до 2025 года, второй уже в апреле.
21 ноября 2023 года КНДР запустила свой первый разведывательный спутник «Маллигён-1» («Телескоп-1»). 27 ноября спутнику-разведчику удалось сфотографировать военно-морскую базу Атлантического флота ВМС США Norfolk, верфи Newport News и аэродром в штате Вирджиния, а также Белый дом и Пентагон в Вашингтоне. 2 декабря КНДР официально начала эксплуатацию спутника. В ответ Южная Корея частично приостановила действие межкорейского соглашения о снижении напряженности, а также вместе с США расширили санкции против КНДР.
Александра Горошилова