В Самарской области предложили заселять в отели бойцов по военному билету

Первый случай отказа от размещения в отеле Самарской области участника СВО при предъявлении военного билета, получивший широкую информационную огласку, произошёл летом 2023 года. Случаи отказов в размещении по военному билету фиксировались во многих регионах нашей страны. Вместе с коллегами мы неоднократно поднимали вопрос о необходимости внесения соответствующих изменений в постановления правительства Российской Федерации, утверждающие правила оказания гостиничных услуг и регистрации граждан. После этой ситуации, еще в июне прошлого года губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров направил обращение в адрес Председателя правительства Российской Федерации с просьбой внести соответствующие изменения в действующие нормативно-правовые акты — дополнить их положениями, позволяющими осуществить регистрацию военнослужащих, участников специальной военной операции по месту пребывания на основании военного билета", — подчеркнул министр.