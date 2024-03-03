В Самарской области предложили заселять в отели бойцов по военному билету

На днях в социальных сетях разместили видео, на кадрах которого сотрудница одной из гостиниц в Сызрани отказывается предоставить номер бойцу СВО, который ехал домой в отпуск. Она ссылалась на то, что у военного нет с собой паспорта. А наличие военного билета не является законным основанием для оформления заселения. Самарцы в социальных сетях возмутились действиями сотрудницы отеля, отказавшейся заселить бойца СВО.
В Самарской области за последний год произошло два случая, когда сотрудники отелей отказывали военнослужащим СВО, находящимся в отпуске, в заселении. Каждый из них вызвал бурную реакцию в обществе: в регионе особое внимание уделяют защитникам Родины и их близким. Подобные истории фиксируются в гостиницах по всей стране.
Ситуацию прокомментировал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов и рассказал об инициативе главы региона Дмитрия Азарова, которая поможет решить данную проблему.
"Согласно действующему законодательству, размещение в гостиницах, хостелах
Первый случай отказа от размещения в отеле Самарской области участника СВО при предъявлении военного билета, получивший широкую информационную огласку, произошёл летом 2023 года. Случаи отказов в размещении по военному билету фиксировались во многих регионах нашей страны. Вместе с коллегами мы неоднократно поднимали вопрос о необходимости внесения соответствующих изменений в постановления правительства Российской Федерации, утверждающие правила оказания гостиничных услуг и регистрации граждан. После этой ситуации, еще в июне прошлого года губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров направил обращение в адрес Председателя правительства Российской Федерации с просьбой внести соответствующие изменения в действующие нормативно-правовые акты — дополнить их положениями, позволяющими осуществить регистрацию военнослужащих, участников специальной военной операции по месту пребывания на основании военного билета", — подчеркнул министр.
Министерством экономического развития Российской Федерации подготовлен проект внесения изменений в соответствующие постановления правительства РФ. На данный момент документ завершает процедуру оценки регулирующего воздействия.
«Мы благодарим наших федеральных коллег за эту инициативу и важный отклик на наши обращения. Надеемся, что в самое ближайшее время данные изменения будут приняты, а регистрация в коллективных средствах размещения будет доступна не только по паспорту, но и по целому ряду других документов, важнейшими из которых в новом списке станут военный билет и водительское удостоверение», — отметил Артур Абдрашитов.