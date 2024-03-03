Илон Маск поддержал идею о необходимости расформировать НАТО

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что после роспуска Организации Варшавского договора и ухода с политической сцены Советского Союза «забрезжила надежда на реализацию принципов подлинной, без разделительных линий многосторонности на пространстве Евроатлантики», однако «вместо того, чтобы раскрывать потенциал ОБСЕ на равноправных коллективных началах, западные страны не только сохранили НАТО, но и вопреки своим клятвенным обещаниям взяли курс на наглое поглощение прилегающего пространства, включая территории, где всегда существовали и будут существовать жизненно важные интересы России».