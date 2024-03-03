Представитель ХАМАС заявил о возможном перемирии с Израилем, пишут СМИ

Делегации Израиля и правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС прибудут в воскресенье в египетскую столицу Каир для начала нового раунда переговоров по Газе, сообщил ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на свои источники. Ранее президент США Джо Байден в третий раз за неделю попытался обозначить сроки достижения соглашения о временном прекращении огня в секторе Газа, заявив о надежде выйти на сделку к Рамадану. Портал Axios со ссылкой на израильских официальных лиц сообщал, что Израиль не будет продолжать переговоры по освобождению заложников и прекращению огня, пока движение ХАМАС не предоставит полный список оставшихся в живых заложников.